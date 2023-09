Uomo asserragliato: ripresa la negoziazione

Sono riprese questa mattina le negoziazioni tra i militari dell'Arma e l'ingegnere friulano di 55 anni che si è asserragliato, da 48 ore, nella propria abitazione di Cordovado (Pordenone), non volendo consegnare le armi e le munizioni che non può più detenere in quanto non ha prodotto la necessaria documentazione per il rinnovo del permesso. La notte è trascorsa tranquilla. L'area è ancora off limits ma si sta cercando di limitare i disagi di una trentina di residenti attraverso alcuni collegamenti alternativi con le rispettive abitazioni. Le tredici persone che abitano nella stessa palazzina in cui risiede l'ingegnere hanno invece trascorso la notte in strutture messe a disposizione dal Comune. Da quando è iniziato il dialogo telefonico con il negoziatore, l'ingegnere non ha più postato video sul proprio canale YouTube, sinonimo di voler privilegiare un rapporto diretto con i militari dell'Arma. Gli esperti leggono questo come un segnale positivo rispetto a un epilogo della vicenda senza la necessità di azioni di forza.