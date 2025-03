UniStem Day 2025: Evento Internazionale Dedicato a Giulio Regeni e alla Libertà di Ricerca

E' dedicato a Giulio Regeni e alla libertà di ricerca il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica per gli studenti delle scuole superiori organizzato in occasione della la XVII edizione dell'UniStem Day. Coordinato dal centro UniStem dell'Università di Milano, l'evento si svolge in contemporanea in 97 atenei e centri di ricerca di 12 Paesi, coinvolgendo più di 30mila studenti in ogni parte del mondo, dall'Italia all'Australia, dalla Danimarca alla Francia, passando per Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Ungheria.

Nato nel 2009 da un'idea di Elena Cattaneo, professoressa dell'Università di Milano e senatrice a vita, con l'obiettivo di divulgare la conoscenza sulle cellule staminali e la ricerca biomedica, l'UniStem Day si è via via allargato, abbracciando altri ambiti di studio e coinvolgendo ospiti estranei al mondo della ricerca. Per questo l'edizione 2025 è dedicata a Giulio Regeni, con un collegamento in streaming anche dei suoi genitori, Paola Deffendi e Claudio Regeni, che da anni conducono una battaglia per la libertà di studio, di movimento e di ricerca della verità su quel che ci circonda e ci accade.

La giornata è dunque l'occasione per parlare di temi di grande attualità e spesso oggetto di disinformazione e fake news, come le opportunità rappresentate dall'Intelligenza Artificiale e le grandi sfide mondiali quali la produzione alimentare in modo sostenibile e il cambiamento climatico. Per l'Italia parteciperà anche l'Università del Salento, dove si ritroveranno 250 studenti di sette scuole superiori di secondo grado.