Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mig russi EstoniaEsplosione MarcianiseSciopero treni 22 settembreBtp Valore 2025Tim Burton Monica Bellucci
Acquista il giornale
Ultima oraUnioni Civili, Cassazione apre all'assegno di mantenimento
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Unioni Civili, Cassazione apre all'assegno di mantenimento

Unioni Civili, Cassazione apre all'assegno di mantenimento

Sentenza della prima sezione civile sul caso di due donne

Sentenza della prima sezione civile sul caso di due donne

Sentenza della prima sezione civile sul caso di due donne

La Cassazione apre all'assegno di divorzio anche per le unioni civili. Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due donne, stabilisce, in sintesi, che si applicano gli stessi principi delle coppie legate dal vincolo del matrimonio.

"Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa" dice la Cassazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia