Le autorità europee stanno valutando una sanzione da oltre un miliardo di dollari nei confronti di X di Elon Musk per la violazione della legge contro i contenuti illeciti e la disinformazione. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la multa potrebbe essere annunciata in estate.

I funzionari dell'Ue - mette in evidenza il new York Times - precisano che l'indagine su X prosegue indipendentemente dalle trattative per i dazi di Donald Trump.