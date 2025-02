Unione Europea: Putin responsabile della morte di Navalny

"La responsabilità ultima" per la morte di Alexei Navalny è di Vladimir Putin: lo scrive in una nota l'Unione europea nel giorno del primo anniversario della morte in carcere del dissidente russo.

"Oggi è un anno dalla morte del leader dell'opposizione russa Alexai Navalny, per la quale il presidente Putin e le autorità russe portano la responsabilità ultima", si legge nel messaggio dei Ventisette, in cui si chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici russi e si afferma che "Navalny ha dato la sua vita per una Russia libera e democratica".