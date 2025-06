Unione Europea proroga protezione temporanea per rifugiati ucraini fino al 2027

Via libera dei Paesi Ue alla proroga di un anno della protezione temporanea per i rifugiati ucraini, fino al 4 marzo 2027. La decisione, preannunciata dal commissario Ue Magnus Brunner, è stata formalizzata dai ministri degli Interni riuniti a Lussemburgo. "Siamo stati informati della proroga dello status di protezione temporanea fino al marzo 2027: è molto importante fornire chiarezza" ai cittadini ucraini, "e siamo molto grati all'Ue per questa decisione importante e tempestiva", ha detto il ministro ucraino per l'Unità nazionale, Oleksiy Chernyshov.