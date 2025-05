Unione Europea pronta a rafforzare la partnership strategica con l'Algeria

L'Unione Europea "è pienamente disposta a rivedere l'insieme delle sue relazioni con l'Algeria" per rafforzare una partnership strategica in settori chiave come l'energia, gli investimenti e la stabilità regionale. Lo ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ue ad Algeri, Diego Mellado, in un'intervista concessa al quotidiano algerino in lingua araba Echorouk.

Il diplomatico europeo ha sottolineato che "le relazioni tra le due parti stanno attraversando una fase intensa e molto importante", citando una recente visita di alto livello del direttore generale per il Mediterraneo, figura equivalente a un ministro europeo.

Mellado ha ricordato che nel 2025 si celebrerà il ventesimo anniversario dell'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione tra Ue e Algeria, e che sarà l'occasione "per riflettere, valutare e arricchire il partenariato", puntando a un "Patto per il Mediterraneo" che includa tutti gli aspetti strategici della cooperazione bilaterale.

Sulla revisione dell'accordo, più volte richiesta da Algeri, l'ambasciatore ha affermato che l'obiettivo è costruire "una partnership vantaggiosa per entrambe le parti, che favorisca il commercio e attragga investimenti su larga scala, in particolare per lo sviluppo del tessuto industriale algerino".

Il capo della missione Ue ad Algeri ha anche evidenziato la volontà di Bruxelles di supportare l'Algeria nella diversificazione economica, anche attraverso il trasferimento tecnologico, e ha parlato di potenziale collaborazione nelle zone economiche speciali.