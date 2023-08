Unione Africana preoccupata per detenzione Bazoum

Il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, ha espresso "profonda preoccupazione" per il "deterioramento delle condizioni di detenzione" del presidente nigerino Mohamed Bazoum, definendo "inaccettabile" il trattamento riservatogli dalle autorità militari che lo hanno rovesciato. Nella stessa dichiarazione, il leader "esprime il suo fermo sostegno alle decisioni dell'Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, che ha deciso di dispiegare le forze per ripristinare l'ordine costituzionale in Niger.