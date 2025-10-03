Unifil, 'Idf ha lanciato granate vicino ai peacekeeper'

"Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sganciato ieri granate nei pressi di peacekeeper che lavoravano a fianco dei soldati libanesi per garantire la sicurezza dei lavoratori civili a Maroun ar-Ras" nel sud del Libano. Lo afferma l'Unifil in una nota, sottolineando che "fortunatamente, nessuno è rimasto ferito".
"Gli attacchi contro le forze di peacekeeping o l'interferenza con i loro compiti obbligatori dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze dell'Unifil e dell'esercito libanese, nonché per la stabilità che stanno cercando di ripristinare nel Libano meridionale", afferma la nota.