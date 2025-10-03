Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraUnifil, 'Idf ha lanciato granate vicino ai peacekeeper'
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Unifil, 'Idf ha lanciato granate vicino ai peacekeeper'

Unifil, 'Idf ha lanciato granate vicino ai peacekeeper'

L'episodio ieri, nessun ferito

L'episodio ieri, nessun ferito

L'episodio ieri, nessun ferito

"Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sganciato ieri granate nei pressi di peacekeeper che lavoravano a fianco dei soldati libanesi per garantire la sicurezza dei lavoratori civili a Maroun ar-Ras" nel sud del Libano. Lo afferma l'Unifil in una nota, sottolineando che "fortunatamente, nessuno è rimasto ferito".

"Gli attacchi contro le forze di peacekeeping o l'interferenza con i loro compiti obbligatori dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze dell'Unifil e dell'esercito libanese, nonché per la stabilità che stanno cercando di ripristinare nel Libano meridionale", afferma la nota.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata