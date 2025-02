Unicredit si inserisce nel risiko tra Mps e Mediobanca con una quota in Generali

Irrompe anche Unicredit nel risiko che vede Mps puntare a Mediobanca guardando anche a Generali. La banca guidata da Andrea Orcel apre un nuovo fronte dopo Commerz e Banco Bpm: ha così accumulato nel tempo una quota appena sotto il 4% di Generali. Ma non è escluso che possa salire ancora. Presto per dire quale uso farà dell'investimento: la partità è aperta e in vista dell'assemblea del Leone la quota potrebbe rappresentare l'ago della bilancia rispetto alle liste che potrebbero vedere da una parte Mediobanca e dall'altra Caltagirone e Delfin.

La quota sarebbe stata accumulata nel tempo, viene spiegato. Nulla di strategico. Ma è chiaro che l'investimento ha una sua valenza nel contesto di quella che è una vera e propria guerra finanziaria. Un portavoce della banca in ogni caso assicura: "Unicredit è focalizzato sulle due operazioni Commerz e Banco Bpm".