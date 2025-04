Unicredit esprime dubbi sul golden power nell'operazione Bpm, Pd critica il governo

Unicredit ha dei dubbi sulla chiarezza delle prescrizioni della golden power in merito all'ops su Bpm, mentre il Pd attacca la decisione del governo: "non ha fondamento. È una evidente forzatura, una entrata a gamba tesa in una operazione di mercato tra due banche italiane. Che si può criticare o non condividere, ma non certo ostacolare in modo pretestuoso", spiega su X Antonio Misiani.

Sul fronte opposto Fratelli d'Italia difende l'operazione: La scelta di esercitare i poteri speciali, il cosiddetto 'golden power', con misure chiare e mirate - rimarca Matteo Gelmetti, senatore di Fdi - tutela non solo l'autonomia del nostro sistema bancario, ma soprattutto i risparmiatori, i lavoratori del settore e le piccole imprese italiane".