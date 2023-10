Unicredit batte le stime, nei 9 mesi utile di 6,7 miliardi

Unicredit mette a segno l'undicesimo trimestre di crescita e chiude i 9 mesi con un utile di 6,7 miliardi. Il risultato del terzo trimestre è superiore a 2,3 miliardi, ben oltre le stime degli analisti che si aspettavano 1,9 miliardi di euro. I ricavi nel trimestre sono in crescita del 23,7% sostenuti da un margine d'interesse di 3,6 miliardi e commissioni diversificate pari a 1,8 miliardi di euro. Per contribuire alla cosiddetta 'imposta straordinaria sulle banche' del 2024 ha deciso di accantonare 1,1 miliardi di euro, destinandoli a riserve proprie non distribuibili. Unicredit migliora quindi la propria guidance finanziaria per il 2023, portandola a un 'Nii' (net interest income, ovvero il margine di interesse) di almeno 13,7 miliardi, che si traduce in ricavi netti superiori a 22,2 miliardi. La guidance relativa all'utile netto rimane pari o superiore a 7,25 miliardi. La banca conferma poi la propria ambizione a mantenere la redditività del 2024 in linea o superiore a quella del 2023 e l'intenzione di distribuire agli azionisti almeno 6,5 miliardi.