Unicredit +2,5% in Borsa grazie a intesa con Alpha Bank Unicredit chiude in rialzo in Borsa, dopo l'accordo con Alpha in Romania e Grecia. Il titolo guadagna il 2,55% a 22,69 euro. Gli analisti prevedono utile di 1,9 miliardi e ricavi di 5,7 miliardi per il terzo trimestre.