Unicef, 70% dei bambini ucraini senza accesso ai servizi di base

Il 70% dei bambini in Ucraina, 3,5 milioni di persone, non ha accesso a beni e servizi essenziali quali cibo e rifugio, secondo un recente rapporto dell'Unicef, che segnala fra l'altro un crollo del 35 per cento della natalità.

La percentuale di bambini in condizioni di "deprivazione materiale" - osserva l'agenzia dell'Onu per l'infanzia - è aumentata rispetto al 18% circa del 2021, prima dell'escalation della guerra nel febbraio 2022. Mancano loro abbigliamento adeguato, riscaldamento domestico e materiali scolastici. La guerra depriva i bambini degli standard minimi di vita e influisce sul loro sviluppo a lungo termine, sull'istruzione, sulla salute e sulle opportunità future.

"La guerra in Ucraina continua a devastare i bambini del Paese. Investire su di loro e sui servizi da cui dipendono è il modo migliore per garantire il futuro dell'Ucraina", ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice generale dell'Unicef. "La risposta umanitaria in corso è stata concepita per soddisfare i bisogni immediati e sostenere risultati duraturi. Tuttavia, ciò non deve andare a scapito degli investimenti per la ripresa a lungo termine dell'Ucraina, che andranno a beneficio dei bambini di oggi e delle generazioni a venire".

L'Unicef ricorda ancora che circa 2.786 bambini sono stati uccisi o mutilati dal febbraio 2022. Un terzo dei bambini ucraini vive in case prive di impianti idrici e fognari e circa la metà dei bambini non ha accesso a uno spazio per giocare a casa o all'aperto.

L'Ucraina sta affrontando anche serie sfide demografiche con un declino del tasso di natalità del 35% e milioni di donne e bambini che hanno lasciato il Paese.

L'accesso continuativo a servizi sociali inclusivi e di qualità, all'istruzione e alle strutture sanitarie per tutti i bambini e le loro famiglie - insiste l'agenzia - è essenziale, soprattutto per i bambini che vivono vicino le aree di combattimento, per i bambini con disabilità, per tutti coloro in istituti e in famiglie affidatarie e per i bambini sfollati dalle proprie case.

"L'opportunità di proteggere e assistere i bambini e i giovani dell'Ucraina, dai primi anni all'adolescenza, è adesso. Il futuro del paese dipende da questo" ha proseguito Russell. "Dobbiamo mettere i bambini, la loro istruzione, sicurezza, salute e sviluppo al centro della ripresa dell'Ucraina. Ciò significa investire nello sviluppo della prima infanzia, in un'istruzione di qualità e nel fornire ai giovani le competenze necessarie per avere successo. I bambini ucraini devono essere protetti da ulteriori danni. Hanno bisogno di pace", ha concluso.