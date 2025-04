Unhcr chiede 16 milioni di dollari per assistenza post-terremoto in Myanmar

L'Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, chiede 16 milioni di dollari per assistere 1,2 milioni di persone sopravvissute al devastante terremoto della scorsa settimana in Myanmar. L'Unhcr utilizzerà i fondi per espandere i suoi interventi di emergenza, gestire i siti dove sono accolti gli sfollati e sostenere le persone vulnerabili in sei regioni colpite fino alla fine dell'anno.

Nella settimana successiva al terremoto che ha colpito il Myanmar centrale, l'Unhcr ha distribuito le scorte esistenti nel Paese, tra cui teli di plastica e set da cucina, per circa 25.000 sopravvissuti nelle regioni di Mandalay, Sagaing e Bago, oltre che nella capitale Nay Pyi Taw e in alcune parti dello Stato Shan (sud).

Nell'ambito della risposta inter-agenzie al terremoto, l'Unhcr sta guidando la risposta in materia di alloggi, articoli di soccorso di emergenza, coordinamento dei campi e protezione. L'agenzia sta mobilitando forniture dai suoi magazzini in Myanmar per altre 25.000 persone, ma dovrà rifornire urgentemente le scorte per soddisfare le esigenze massicce nelle aree che soffrono per l'impatto del terremoto, oltre che per quattro anni di conflitto e spostamenti forzati. Questi articoli di soccorso sono fondamentali per le persone che hanno perso tutto, compresi i mezzi per acquistare i rifornimenti, dato che alcuni mercati locali non sono ancora funzionanti.

I finanziamenti aggiuntivi consentiranno all'Unhcr di procurare e distribuire kit di emergenza e articoli di soccorso e di fornire assistenza ai sopravvissuti durante le prime settimane e i primi mesi di recupero. Laddove vengono allestiti siti per accogliere gli sfollati, l'Unhcr coordinerà il lavoro per migliorare la fornitura di servizi e mitigare i rischi. Grazie ai finanziamenti, l'Unhcr rafforzerà anche i servizi di protezione, tra cui l'assistenza legale, il sostegno psicosociale e gli interventi per i bambini, le donne e le persone con disabilità. Continueranno gli sforzi per sostenere e facilitare l'accesso umanitario sicuro alle aree colpite attraverso partenariati locali.