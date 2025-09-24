Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ungheria, Trump? Non smetteremo acquisti di petrolio russo

L'Ungheria non ha intenzione di smettere di acquistare petrolio russo, anche se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avanzerà una richiesta in tal senso. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, come riporta Bloomberg.

"Siamo un paese senza sbocco sul mare. Sarebbe fantastico se avessimo accesso al mare, potessimo costruire una raffineria o un terminale Gnl e connetterci al mercato globale. Ma non è così", ha dichiarato Szijjártó in un'intervista con Atv da New York.

