Ungheria approva emendamento costituzionale: restrizioni su diritti umani e libertà civili

Il Parlamento ungherese ha approvato un emendamento alla Costituzione che restringe in modo significativo le libertà civili e i diritti umani. Lo riferiscono media locali. L'emendamento copre un ampio spettro di questioni. Centrale nella riforma è il primato dei diritti dei bambini a un "corretto sviluppo fisico, intellettuale e morale" sugli altri diritti fondamentali, eccetto il diritto alla vita, e inclusa la libertà di riunione pacifica, escamotage con cui si vietano le marce del Pride. L'emendamento consente inoltre l'uso del riconoscimento facciale per tracciare e multare i partecipanti.

Il governo considera questa modifica come "una salvaguardia costituzionale contro le influenze ideologiche che minacciano il benessere dei bambini, in particolare nel contesto di eventi come le parate del Pride" ha spiegato il portavoce Zoltan Kovacs in un tweet. Le modifiche alla Legge fondamentale riguardano poi la definizione di genere. "Il sesso di una persona alla nascita è una caratteristica biologica e può essere maschile o femminile", si legge nel testo approvato. Con questo nuovo emendamento, si elimina quindi il riconoscimento legale per le persone trans e intersessuali.

Un altro aspetto riguarda la difesa della sovranità di fronte a presunte interferenze straniere. L'emendamento prevede la possibilità di sospendere la cittadinanza di cittadini ungheresi con doppia cittadinanza qualora rappresenti come una minaccia per la sicurezza nazionale. È stabilito un periodo massimo di dieci anni, con la possibilità di espulsione per chi risiede in Ungheria.

Le modifiche alla Costituzione riguardano anche i cosiddetti poteri di emergenza, attivati da ultimo allo scoppio della guerra in Ucraina. In base alle attuali normative, il governo può dichiarare lo stato di emergenza per trenta giorni, prorogabile a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea nazionale per un massimo di 180 giorni e per un numero illimitato di volte. Queste norme continueranno ad essere in vigore, ma in futuro, il governo non potrà più sospendere le leggi per decreto o derogare alle disposizioni di legge senza l'autorizzazione di una maggioranza di due terzi del Parlamento.

Con l'emendamento approvato, si pongono poi le basi costituzionali per l'autodifesa dei comuni, si garantisce il diritto ai pagamenti in contanti, inquadrato dai legislatori come una protezione contro il controllo digitale, e si autorizzano pene detentive per l'uso o il possesso di droghe, anche in piccole quantità.

Le votazioni sono state precedute da contestazioni di parlamentari dell'opposizione e di dissidenti che hanno cercato di impedire l'ingresso in Parlamento ai deputati di maggioranza. Manifestazioni di protesta si stanno tenendo anche in altri punti della capitale.