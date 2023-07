'Una nessuna centomila', musica lotta per le donne in Arena

E' già sold out, 20 giorni dopo l'annuncio, il concerto "Una nessuna centomila", che il 26 settembre vedrà sul palco dell'Arena di Verona le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne. L'anfiteatro scaligero ha già ospitato in passato una kermesse musicale contro il femminicidio. Martedì 26 settembre sarà un nuovo momento di festa e condivisione per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che supportano le donne vittime di violenza. I proventi dello spettacolo andranno a strutture in grado di garantire il proprio empowerment, assicurando la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime.