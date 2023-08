Una giudice del Texas si schiera con le donne sull'aborto

Le donne con gravi complicazioni della gravidanza in Texas saranno temporaneamente esentate dal divieto di aborto in vigore nello Stato. Lo ha deciso la giudice Jessica Mangrum che ha dato ragione ad un gruppo di medici e donne che avevano fatto causa al Texas lo scorso marzo. Nello Stato c'è una delle leggi più severe degli Stati Uniti contro l'interruzione di gravidanza che prevede, in caso di violazione, una multa fino a 100.000 dollari e l'ergastolo. La legislazione è stata introdotta nel 2022, poco dopo che la Corte Suprema ha ribaltato storica sentenza Roe v Wade di fatto annullando il diritto all'aborto a livello nazionale e lasciando agli Stati la libertà di decidere.