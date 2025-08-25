Una donna denuncia, 'violentata in un parco a Roma'

Una donna di 60 anni ha denunciato di essere stata rapinata del cellulare e violentata in un parco alla periferia di Roma. Sarebbe accaduto domenica mattina poco dopo le 6 al parco di Tor Tre Teste. Sul posto il 118 che ha trasportato la 60enne in ospedale per il protocollo rosa e i carabinieri della compagnia Casilina che indagano. La donna stava portando a spasso il cane. "Un incubo durato dieci minuti" avrebbe riferito ai soccorritori la sessantenne, che abita in zona, sotto choc. A quanto ricostruito, uno sconosciuto l'ha avvicinata all'improvviso nel parco, a quell'ora deserto, e dopo averle strappato il cellulare che aveva nel marsupio l'ha violentata. Solo quando si è allontanato la vittima è tornata a casa e ha dato l'allarme.

In ospedale è stato attivato il codice rosa e sarebbero stati riscontrati segni compatibili con una violenza. I carabinieri della compagnia Casilina hanno avviato indagini per risalire al responsabile. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e si cercano eventuali testimoni che possano aver notato un uomo aggirarsi ieri mattina nel quartiere. La donna, che verrà riascoltata nelle prossime ore, inizialmente avrebbe parlato di uno straniero.