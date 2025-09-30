'Un quarto dei contribuenti paga tre quarti dell'Irpef'

Quasi tre quarti degli italiani - un ceto medio "in trappola" - dichiarano redditi fino a 29mila euro, pagando solo meno di un quarto di tutta l'Irpef. Su 42,6 milioni di dichiaranti, poi, oltre i tre quarti dell'intera Irpef sono pagati da circa 11,6 milioni di milioni di contribuenti, poco più di un quarto dei contribuenti: i restanti 31 milioni pagano solo il 23,13% dell'imposta che contribuisce a finanziare sanità, assistenza sociale e istruzione.

E' il quadro del fisco italiano, "verità scomode e controcorrente" che emergono dall'Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef realizzato dal centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali con il sostegno di Cida che chiedono in vista della manovra "meno evasione, più equità, investimenti veri su lavoro e salari". In base ai dati, il 72,59% degli italiani dichiara fino a 29mila euro, pagando solo il 23,13% dell'Irpef. Il 76,87% dell'imposta è pagato da circa 11,6 milioni di contribuenti. "E' davvero credibile che quasi la metà degli italiani viva con circa di 10mila euro lordi l'anno?", si chiede Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.