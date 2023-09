Un orso assalta il confine tra Lituania e Bielorussia

Sta diventando virale in queste ore il video di un orso che 'assalta' la recinzione di filo spinato al confine tra la Lituania e la Bielorussia. Il filmato, postato ieri notte su X, è già stato ripreso dal canale Telegram del Gruppo Wagner e da alcuni media ucraini. La scena, secondo un utente che lo ha postato, sarebbe stata girata dalle guardie di frontiera lituane nella regione di Sventyansky il 18 agosto scorso. Nelle immagini, l'orso si arrampica sulla recinzione ma si accorge subito che sulla sua sommità c'é una barriera di filo spinato e desiste. Tuttavia, non si dà per vinto: il plantigrado infatti scede a terra e comincia a scavare alla base della recinzione per cercare di passare sotto la rete. Anche questo tentativo, però, viene abbandonato e l'orso comincia a scuotere violentemente a barriera con le zampe anteriori per abbatterla. Il video, che dura 1,23 minuti, si interrompe durante uno di questi tentativi. "Anche gli orsi stanno fuggendo dalla Lituania in Bielorussia!", commenta il Gruppo Wagner.