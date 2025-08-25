Un morto e 8 feriti in Vietnam per il tifone Kajiki

Il tifone Kajiki, il quinto quest'anno a colpire il Mar Cinese meridionale, ha toccato terra nel Vietnam centro-settentrionale alle 18.00 di lunedì ora locale, con venti sostenuti di livello 11, corrispondenti a circa 120 km/h, e raffiche tra i 130 e i 150 chilometri l'ora, mentre le precipitazioni hanno raggiunto gli 80-120 mm, superando i 200 mm in alcune aree.

Secondo quanto riportato da Vietnam News, il tifone, al momento, ha causato la morte di una persona nella provincia di Ha Tinh e otto feriti. Oltre 600 case sono state scoperchiate, numerose sono quelle allagate, così come le coltivazioni, principalmente risaie.

Inondazioni e frane hanno interrotto strade e comunicazioni, e 65 voli sono stati cancellati o dirottati.

Tra le province di Ninh Binh e Hue sono già state evacuate in luoghi sicuri circa 45.000 persone.