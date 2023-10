Un milione in piazza a Varsavia per l'opposizione polacca Migliaia di persone si sono riunite a Varsavia per la manifestazione anti-governativa convocata da Donald Tusk. Oltre un milione di seguaci dell'opposizione polacca hanno partecipato da diverse parti del Paese. Tusk ha dichiarato: "Il gigante si è svegliato, vinceremo".