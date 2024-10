'Un arcobaleno di città', anche a Roma sfilano i pacifisti

Un arcobaleno di città per dire "Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora". Così, come in altre 6 comuni italiani, anche nella Capitale oggi tornano a sfilare i pacifisti.La piazza promossa da Europe for Peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci, è sostenuta da oltre 350 organizzazioni della societa' civile. Centinaia i manifestanti arrivati a Piramide a Roma per la giornata nazionale contro la guerra, sventolando le bandiere della pace, quelle dell'Anpi e della Cgil e che arriveranno in corteo fino al Colosseo. "Siamo ebrei e palestinesi siamo russi e ucraini l'umanità non ha confini", si legge su uno stendardo. Una mobilitazione nazionale per chiedere appunto il cessate il fuoco in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo. Alla partenza del corteo anche una grande bandiera palestinese tenuta dagli attivisti. Presenti oltre il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, diversi gli esponenti politici, tra cui gli esponenti di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per il Pd Laura Boldrini, Marco Furfaro, Roberto Morassut, Nicola Zingaretti e Marco Tarquinio. Manifestazioni per la pace anche a Milano, Firenze, Bari.