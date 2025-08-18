Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Camera ardente Pippo BaudoCalendario scolasticoUcraina-RussiaSinner Alcaraz oggiNeonati morti Bolzano
Acquista il giornale
Ultima oraUn altro morto per il taser, 41enne colpito a Genova
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Un altro morto per il taser, 41enne colpito a Genova

Un altro morto per il taser, 41enne colpito a Genova

I carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione di una lite

I carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione di una lite

I carabinieri erano intervenuti dopo la segnalazione di una lite

Un'altra persona è morta dopo essere stata colpita con il taser dai carabinieri: si tratta di un uomo di 47 anni di origini albanesi che è deceduto a Sant'Olcese, sulle alture di Genova, nella serata di domenica. I colpi, secondo gli inquirenti, potrebbero aver provocato nell'uomo un arresto cardiaco. La pm Paola Calleri nelle prossime ore aprirà un fascicolo per omicidio colposo e disporrà l'autopsia. Le indagini sono affidate all'aliquota dei carabinieri di palazzo di giustizia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OmicidioCarabinieri