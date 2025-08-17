Domenica 17 Agosto 2025

Tre ore ribaltano la Storia
17 ago 2025
Un 15enne colpito da un fulmine finisce in rianimazione

Nel Teramano, il ragazzo portato all'Aquila in elisoccorso

Nel Teramano, il ragazzo portato all'Aquila in elisoccorso

Nel Teramano, il ragazzo portato all'Aquila in elisoccorso

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio mentre si trovava all'aperto. L'episodio è avvenuto in località Coppo a Crognaleto (Teramo) durante un violento temporale che ha interessato le aree interne dell'Abruzzo. Il giovane si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118.

Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con l'elicottero. Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi resta riservata. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il giovane si trova in rianimazione.

