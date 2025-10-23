Ultrà dopo lancio sassi, 'ce danno omicidio'

I tre ultrà arrestati per l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti, per il gip di Rieti Giorgia Bova sono apparsi, fin da subito 'compiaciuti per il lancio dei sassi'. 'Li abbiamo distrutti, li abbiamo sfondati, ce danno omicidio a tutti', hanno esultato i tre, come raccontano cinque testimoni. E' quanto emerge dall'ordinanza in cui il gip sottolinea come le parole pronunciate rivelano 'in modo chiaro non solo la loro effettiva partecipazione materiale e morale all'agguato mortale, ma anche la loro piena consapevolezza della natura della loro azione'.