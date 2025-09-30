Lunedì 29 Settembre 2025

30 set 2025
Ultimo appello di Crosetto alla Flotilla 'accetti alternativa'

'Piano Usa per la Palestina può aprire la strada agli aiuti'

Il compito dichiarato della Global Sumud Flotilla "era di far giungere aiuti e richiamare l'attenzione sulle difficoltà con cui arrivavano a chi ne ha bisogno. L'obiettivo che si proponevano verrebbe, dunque, raggiunto dall'accettazione" del piano Usa per la Palestina "che, in qualche modo, può aprire la strada alla pace e agli aiuti umanitari. Proprio per questo mi sento in dovere di fare loro un ultimo appello affinché prendano atto di ciò che sta accadendo e affinché utilizzino una delle soluzioni alternative prospettate da più parti, in primis il Patriarcato della Chiesa cattolica, negli ultimi giorni, per far arrivare gli aiuti". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Se, infatti - sottolinea Crosetto - l'accordo internazionale in itinere fornisse una risposta ai tanti problemi da loro sollevati verrebbe meno anche la necessità di 'entrare in contatto' (termine che preferisco al termine 'forzare' che è stato impropriamente utilizzato) con il blocco navale israeliano, correndo rischi non più giustificati dal fine. Se, invece, il fine reale ed ultimo fosse quello di ottenere una reazione israeliana - aggiunge - continueremo a lavorare perché gli avvenimenti successivi e conseguenti siano gestiti senza violenza e con i minori rischi possibili per tutti".

