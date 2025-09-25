Ultimi giorni per invio precompilata, tempo fino a martedì

Giovedì 25 Settembre 2025

25 set 2025
Volata finale per il 730 precompilato. Mancano infatti solo 5 giorni alla scadenza, fissata a martedì 30 settembre. Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la "modalità semplificata", che offre un percorso guidato senza campi né codici. Nei giorni scorsi l'Agenzia ha inviato un memo tramite l'App "IO" per ricordare l'imminente scadenza ai contribuenti che - pur essendo già entrati nell'applicativo - non hanno ancora cliccato sul tasto "invia".

