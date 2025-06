Ultimi giorni per il pagamento della Rottamazione-quater: scadenza il 9 giugno 2025

Ultimi giorni per il pagamento della rata della Rottamazione-quater delle cartelle in scadenza lo scorso 31 maggio. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, precisando che saranno infatti ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 9 giugno 2025, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti in presenza di termini coincidenti con giorni festivi.

In caso di versamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della Definizione agevolata e quanto già pagato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Sono interessati al pagamento - ricorda la nota - i contribuenti in regola con le rate precedenti. La scadenza non riguarda, invece, coloro che, entro il 30 aprile scorso, hanno presentato la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, ai quali Agenzia delle entrate-Riscossione invierà, entro la fine del mese di giugno, una nuova comunicazione con l'ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento.