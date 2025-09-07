Ultimatum di Trump ad Hamas, 'liberate tutti gli ostaggi'

Donald Trump ha dato un ultimatum ad Hamas: "Devono liberare tutti gli ostaggi o ci saranno delle conseguenze. Li ho avvertiti", ha scritto il presidente su Truth.

"Tutti vogliono che gli ostaggi tornino a casa. Tutti vogliono che questa guerra finisca. Gli israeliani hanno accettato le mie condizioni. È ora che anche Hamas le accetti", ha ammonito Trump su Truth.

"Ho avvertito Hamas delle conseguenze se rifiuta. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne sarà un altro!", ha minacciato il presidente americano.