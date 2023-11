Ultima possibilità di rottamare le cartelle, non perdere tempo!

Ultimo giorno per il pagamento della prima o unica rata della rottamazione-quater. Saranno infatti considerati validi i pagamenti della definizione agevolata delle cartelle effettuati entro oggi, 6 novembre, in considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge rispetto alla scadenza prevista il 31 ottobre 2023 (il 5 novembre è stato un giorno festivo quindi il termine slitta al lunedi' successivo). La legge - ricorda l'Agenzia per la Riscossione - prevede che in caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata. Per il pagamento deve essere utilizzato il modulo che riporta la scadenza del 31 ottobre 2023, allegato alla "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso dei contribuenti o disponibile in copia su www.agenziaentrateriscossione.gov.it.