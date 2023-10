Ultima centrale elettrica a Gaza, stop alle 14

Jalal Ismail, dell'Autorità per l'energia di Gaza, ha dichiarato a Sky News che la centrale elettrica di Gaza smetterà di funzionare completamente alle 14:00 ora locale (le 13:00 in Italia) a causa dell'esaurimento della quantità di carburante necessaria per farla funzionare. In precedenza, Thafer Melhem, presidente dell'Autorità palestinese per l'energia, aveva ipotizzato che la Striscia avesse ancora tra le 10 e le 12 ore di elettricità.