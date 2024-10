Uil pensionati, '10 centesimi in più al giorno sulle minime'

Sull'aumento delle pensioni minime "c'è poco da commentare. Da quello che veniva annunciato da chi può decidere, i pensionati si aspettavano ben altro. Invece si devono accontentare di 10 centesimi al giorno per il 2025 e probabilmente circa 4 centesimi per il 2026. Non potranno certo darsi alle spese pazze". Così il segretario generale della Uil pensionati (Uilp), Carmelo Barbagallo, rispetto all'incremento delle minime in manovra per il 2025 "di circa 3 euro al mese, a 617,9 euro".