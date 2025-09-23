Uganda, a 81 anni il leader Museveni si ricandida alle elezioni

Il presidente ugandese Yoweri Museveni, al potere dal 1986, si ricandiderà per la sesta volta alle elezioni del prossimo gennaio. Lo ha confermato ai media nazionali la commissione elettorale ugandese, specificando che più di 2 milioni di sostenitori hanno firmato per appoggiare la sua candidatura, secondo il suo partito, il Movimento di resistenza nazionale.

Nel 2017 i legislatori, su sua proposta, avevano abolito il limite di età costituzionale per la presidenza, consentendo a Museveni, oggi ottantunenne, di candidarsi ad libitum. Il principale avversario politico dell'autoritario leader, Bobi Wine, è un popolare rapper e intrattenitore, già sconfitto nel 2021. In quel caso il leader dell'opposizione, il cui vero nome è Kyagulanyi Ssentamu, aveva denunciato brogli.

L'altro ex rivale dell'attuale presidente, Kizza Besigye, è tuttora in prigione a Kampala e sotto processo dalla Corte marziale del Paese per alto tradimento, dopo essere stato prelevato lo scorso novembre in Kenya. Besigye rischia la pena capitale.