Ue, via libera formale alle nuove sanzioni contro Mosca

Via libera formale dei 27 Ue al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, a quanto si apprende dalla presidenza danese dell'Ue, si è concluso senza alcuna obiezione. Le nuove sanzioni vanno a colpire l'export di Gnl russo, fulcro delle nuove misure Ue. Nel pacchetto anche un meccanismo che limita la libertà di movimento dei diplomatici russi di stanza nei Paesi Ue. "Oggi è un grande giorno per l'Europa e per l'Ucraina. L'impatto delle sanzioni sarà concreto", ha sottolineato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen.