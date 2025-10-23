Giovedì 23 Ottobre 2025

23 ott 2025
Ue, via libera formale alle nuove sanzioni contro Mosca

Via libera formale dei 27 Ue al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, a quanto si apprende dalla presidenza danese dell'Ue, si è concluso senza alcuna obiezione. Le nuove sanzioni vanno a colpire l'export di Gnl russo, fulcro delle nuove misure Ue. Nel pacchetto anche un meccanismo che limita la libertà di movimento dei diplomatici russi di stanza nei Paesi Ue. "Oggi è un grande giorno per l'Europa e per l'Ucraina. L'impatto delle sanzioni sarà concreto", ha sottolineato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen.

