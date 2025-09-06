Venerdì 5 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mondiali Volley ItaliaRiccardo PozzobonIsraele GazaSinner Us OpenUsa-Venezuela
Acquista il giornale
Ultima oraUe, Usa attuino rapidamente riduzione dei dazi concordata
6 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ue, Usa attuino rapidamente riduzione dei dazi concordata

Ue, Usa attuino rapidamente riduzione dei dazi concordata

'Bene ordine esecutivo, attendiamo con ansia l'adeguamento'

'Bene ordine esecutivo, attendiamo con ansia l'adeguamento'

'Bene ordine esecutivo, attendiamo con ansia l'adeguamento'

"Accogliamo con favore questo ordine esecutivo, che rappresenta un passo esecutivo necessario per attuare gli impegni statunitensi in materia di riduzione dei dazi. Attendiamo ora con ansia che gli Stati Uniti attuino rapidamente gli adeguamenti tariffari concordati". Lo afferma un portavoce della Commissione europea, interpellato sull'ordine esecutivo del presidente Usa Donald Trump sui dazi. L'atto di Trump riguarda anche l'attuazione della dichiarazione congiunta Usa-Ue di fine agosto, che ha fatto seguito al vertice a fine luglio in Scozia tra Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata