Ue, 'sulle auto manteniamo la rotta, ma con pragmatismo'

"Essendo pragmatici su come" centrare il target dello stop ai motori a benzina e diesel nel 2035, spingendo l'automotive verso l'elettrico, "riteniamo che abbia senso mantenere la rotta sulla decarbonizzazione" perché "le emissioni del settore dei trasporti nel suo complesso sono ancora superiori ai livelli di 30 anni fa". Lo ha detto il commissario Ue al Clima, Wopke Hoekstra, all'Europarlamento, indicando che "tutte le tecnologie" sono al vaglio, ibrido compreso. Nei giorni scorsi il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto modifiche allo stop Ue sui motori termici. Al contempo, Berlino e Roma hanno inviato una lettera all'Ue per "un cambio di rotta".