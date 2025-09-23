Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraUe, sui droni c'è uno schema chiaro e punta sulla Russia
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ue, sui droni c'è uno schema chiaro e punta sulla Russia

Ue, sui droni c'è uno schema chiaro e punta sulla Russia

'Sono in corso indagini di cui andrà atteso l'esito'

'Sono in corso indagini di cui andrà atteso l'esito'

'Sono in corso indagini di cui andrà atteso l'esito'

Sui droni all'interno dei confini Ue "abbiamo visto uno schema chiaro e punta sulla Russia". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper nel corso del briefing con la stampa, interpellata in merito ai droni che hanno violato lo spazio aereo della Danimarca. Hipper ha chiarito comunque che sono in corso indagini di cui andrà atteso l'esito. "La Russia sta testando i nostri confini", ha comunque sottolineato ricordando i recenti episodi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaCommissione Europea