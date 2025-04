"Quando le parole non bastano, i simboli parlano. Come i motivi che gli ucraini dipingono sulle Pysanky, le loro tradizionali uova di Pasqua, simboli di resilienza e speranza, non infrante dall'aggressione russa. L'UE sostiene l'Ucraina nella guerra e nel suo percorso europeo. Per un futuro prospero e pacifico". Lo scrive su X la Commissione europea.