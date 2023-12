Ue sorveglia Pornhub tra le piattaforme online

La Commissione europea ha inserito Pornhub, Stripchat e XVideos tra le grandi piattaforme digitali sotto sorveglianza nell'ambito del Digital Services Act (Dsa). Lo ha annunciato il Commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, sottolineando che per queste piattaforme varranno "obblighi più rigidi", in quanto "creare un ambiente online più sicuro per i nostri figli è una priorità di applicazione del Dsa". Oltre a Google, Apple, Facebook, Amazon, X e TikTok e ad altre tredici piattaforme considerate regine del mercato digitale, con più di 45 milioni di utenti attivi nell'Ue, anche i tre siti di materiale video pornografico saranno soggetti a norme più severe per garantire la tutela dei minori e per contrastare la diffusione di contenuti illegali. La Commissione europea sarà responsabile della supervisione di Pornhub, Stripchat e XVideos, in collaborazione con i coordinatori dei servizi digitali dei Paesi membri.