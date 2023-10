Ue scruta gli influencer, cosa c'è sotto?

La Commissione europea, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, si impegnerà a breve nell'analisi dei post presenti sulla rete al fine di individuare quelli che rappresentano una pratica scorretta ai danni dei consumatori. Questa decisione è stata presa in considerazione della crescita esponenziale del mercato, che nel 2023 dovrebbe raggiungere un valore di circa 20 miliardi di euro. Per contrastare i messaggi commerciali ingannevoli degli influencer, è necessario agire tempestivamente.