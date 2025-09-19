Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Ultima oraUe sanziona le crypto e le carte di credito russe Mir
19 set 2025
Ue sanziona le crypto e le carte di credito russe Mir

Poi nel mirino altre banche in Russia e nell'Asia Centrale

Il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Ue intende colpire il sistema di carte di credito nazionale messo a punto dalla Russia (Mir) nonché il sistema di pagamento veloce (Sbp). In aggiunta, per la parte dedicata alla finanza, divieto totale delle transazioni sulle piattaforme di scambio di criptovalute e sulle criptovalute, restrizioni alla fornitura di servizi di cripto-asset e all'emissione di moneta elettronica ai cittadini russi e divieto totale delle transazioni su ulteriori banche in Russia e in paesi terzi (Kazakistan, Bielorussia, Kirghizistan, Tagikistan).

