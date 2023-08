Ue, 'Roma rispetti le norme internazionali di soccorso in mare'

"Le norme contenute nel decreto-legge" flussi dell'Italia, che aveva introdotto anche nuove regole per le Ong, "devono essere interpretate e attuate nel rispetto del diritto internazionale". Lo scrive la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, rispondendo a un'interrogazione di oltre 30 eurodeputati di diversa nazionalità e colore politico sulle disposizioni del governo riguardanti l'attività di soccorso in mare. L'assistenza in mare "costituisce un obbligo stabilito dal diritto internazionale", evidenzia Johansson, precisando che il sollecito vale "anche quando a svolgere le attività Sar sono imbarcazioni private".