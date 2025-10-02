Ue, ritorsioni di Mosca su asset? La nostra non sarebbe confisca

"Seguiamo da vicino i report secondo cui la Russia pianificherebbe la nazionalizzazione di asset europei, ma è importante sottolineare alcune differenze fondamentali: Mosca parla di confisca di beni privati, mentre l'Ue discute esclusivamente di asset sovrani russi congelati. Non stiamo parlando di una confisca, non è quello che abbiamo in mente". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari nel corso del briefing quotidiano con la stampa dopo le notizie sulle possibile ritorsioni russe al piano europeo di utilizzare i beni della Banca centrale russa immobilizzati per il prestito di Riparazione all'Ucraina.