Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Ultima ora: Ue, 'ogni strumento per garantire rispetto del Media Act'
8 ago 2025
8 ago 2025
  Ue, 'ogni strumento per garantire rispetto del Media Act'

Ue, 'ogni strumento per garantire rispetto del Media Act'

'Inclusa l'infrazione. Valuteremo applicazione in Stati membri'

'Inclusa l'infrazione. Valuteremo applicazione in Stati membri'

'Inclusa l'infrazione. Valuteremo applicazione in Stati membri'

La maggior parte del Media Freedom Act è ora applicabile, mentre alcune norme, relative ai diritti degli utenti di personalizzare le offerte multimediali sui dispositivi, entreranno in vigore l'8 maggio 2027. Sebbene i lavori siano già a buon punto, la Commissione continuerà ad analizzare la situazione negli Stati membri e i loro sforzi per allinearsi al regolamento. Lo spiega all'ANSA un portavoce della Commissione Ue sottolineando: "in qualità di custode dei Trattati, la Commissione non esiterà a utilizzare gli strumenti a sua disposizione per garantire il rispetto del diritto Ue, anche avviando procedimenti di infrazione".

