UE, nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

L'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'UE e la Commissione hanno presentato al Consiglio una proposta per il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Si prevedono sanzioni per altre 120 persone ed entità, nuovi divieti di importazione ed esportazione, azioni per inasprire il tetto del prezzo del petrolio e contrastare l'elusione delle sanzioni UE. Nell'elenco sono stati inclusi attori del settore militare, della difesa e dell'IT russo, nonché altri importanti operatori economici.