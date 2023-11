UE, nuove regole per controlli sulla pesca approvate

Registro elettronico delle catture e sistemi di monitoraggio satellitare per i pescherecci più grandi e misure di controllo anche per la pesca ricreativa e migliore tracciabilità dei prodotti ittici. Sono alcune delle nuove regole per i controlli tecnici sulla pesca, che oggi il Consiglio Ue ha approvato con il voto contrario dell'Italia e della Finlandia, e l'astensione di Lettonia e Portogallo. Dopo l'approvazione finale dell'Europarlamento il mese scorso e quella del Consiglio oggi, le nuove norme entreranno in vigore in modo graduale, per lasciare alle autorità di pesca nazionali e Ue, a operatori e pescatori il tempo necessario per adattarsi ai nuovi requisiti.