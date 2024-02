Ue, non abbiamo illusioni sull'esito delle elezioni russe

"Non abbiamo illusioni sull'esito delle elezioni presidenziali in Russia". Lo ha detto Peter Stano, portavoce per gli affari Esteri della Commissione Europea commentando l'esclusione alla corsa del candidato pacifista Boris Nadezhdin. "Illustra molto bene l'atmosfera che c'è in Russia al momento, la campagna elettorale avviene in un ambiente altamente controllato in cui le voci indipendenti, sia dei media che dell'opposizione, vengono costantemente 'asfaltate'", ha aggiunto.